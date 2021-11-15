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В России впервые с начала осени ковидом заразились менее 22 тысяч человек

Новости. Общество
12:51, 28 Декабря 2021
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

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За последние сутки в стране было зафиксировано 21 922 случая COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 21 922 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 496 (6,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 437 152 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 337 447.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 43 961 человек.

По данным на 28 декабря, за сутки в России подтверждено 935 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 306 090 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 декабря остается 1 372 465 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 204 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровели 217 человек.

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Комментарии

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кир
2021-12-28 13:01:20
Хоть маски привыкли носить и это радует.
Гость
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