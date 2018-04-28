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Новости. Общество
21:05, 28 Апреля 2018

В России впервые согласовали марш за легализацию марихуаны

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Власти Санкт-Петербурга согласовали проведение в городе "Конопляного марша" — международной акции за легализацию марихуаны.

Об этом рассказал организатор мероприятия адвокат Аркадий Чаплыгин, передает "Лента.ру".

"Я считаю, что каждый человек должен иметь священное право выстрелить себе в ногу... В целом я считаю, что целесообразно легализовать любые наркотики, даже тяжелые", — отметил он.

В документе от мэрии указано, что акцию, запланированную на 5 мая, лучше провести в саду 30-летия Октября.

"Конопляные марши" проводят с 1999 года. В России они до нынешнего года проходили стихийно и без согласования с властями.

Участники акции требуют прекращения цензуры информации, связанной с коноплей, арестов потребителей легких наркотиков, разрешения использования конопли в медицинских целях, а также для производства одежды и бумаги. В качестве символического жеста организаторы мероприятия планируют посадить на акции обычное дерево.

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