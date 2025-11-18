В России впервые в мире начали восстанавливать барабанную перепонку клетками пациента

В Сеченовском Университете начали проводить уникальные операции по восстановлению барабанной перепонки с помощью биоматериала, созданного из собственных клеток пациента.

Это первый в мире клинический опыт применения такой технологии. Операция позволяет полностью восстанавливать поврежденную ткань без использования традиционных «заплаток», сообщает пресс-служба Сеченовского Университета.

Новая методика значительно эффективнее стандартной тимпанопластики — операция занимает около 40 минут вместо нескольких часов, а процент успешного приживления тканей существенно выше. Первая пациентка, микробиолог Елена Васнецова, уже отмечает значительное улучшение слуха после процедуры.

Биомедицинский клеточный продукт создают в собственном производственном центре университета: из жировой ткани пациента выделяют клетки, формируют из них сфероиды и далее имплантируют в перепонку вместе с рассасывающейся мембраной. На месте мембраны формируется новая ткань, идентичная натуральной.

Как подчеркнул ректор университета Петр Глыбочко, это демонстрация способности российской науки создавать технологии мирового уровня без импортозависимости. Университет стал первым медицинским вузом России с полным циклом производства: от забора биоматериала до имплантации.

— Эти операции стали возможны благодаря разработке платформенной технологии. В ближайшее время планируем применять аналогичные биоэквиваленты для восстановления голосовых складок и структур полости носа, а в дальнейшем — для уретры и других трубчатых органов, — отметил профессор Петр Тимашев, научный руководитель НТПБ Сеченовского Университета.

