В России впервые возбудили дело за поиск экстремистских материалов в интернете

В Свердловской области возбудили дело за поиск экстремистских материалов в сети.

В городе Каменск-Уральский в Свердловской области составили протокол на 20-летнего сотрудника медучреждения по новой статье об умышленном поиске экстремистского контента. Это первое такое административное дело, рассказал юрист Сергей Барсуков телеграм-каналу «Осторожно, новости».

По словам Сергея Барсукова, его подзащитный вину не признает. Он наткнулся на статьи о запрещенных организациях «РДК»* и «Азов»*, просмотрел их из любопытства и удалил. Оператор связи передал информацию о поиске в ФСБ, после чего парня вызвали на допрос.

— Он согласился со всем, но понятно, что на самом деле никакого умысла не было, — рассказал Барсуков.

В октябре дело направили в суд, тогда же прошло первое заседание. Юрист ознакомился с материалами дела и составил жалобу. По его словам, на его подзащитного оказывали психологическое давление. 6 ноября в суде прошло второе заседание, в ходе которого Барсуков указал судье на невиновность своего подзащитного и пробел в законодательстве. По его словам, даже научный сотрудник, который занимается подготовкой статьи о запрещенных организациях, находится в зоне риска.

Напомним, с 1 сентября в России вступили в силу изменения в КоАП, вводящие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. Штраф - от трех до пяти тысяч рублей. Реестр запрещённых материалов, составленный Минюстом РФ, содержит более 5 тысяч наименований.

*«Русский добровольческий корпус» и «Азов» признаны в России террористическими и запрещены.