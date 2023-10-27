В России впервые выпишут штраф за попавший на видео плевок

Ярославская область стала первым регионом в стране, где начали наказывать за плевки.

В Ярославской области выпишут первый штраф за плевок в общественном месте, сообщили в издании Lenta.ru со ссылкой на информацию Telegram-канала региональной инспекции административно-технического надзора.

Сообщается, что нарушитель станет первым жителем региона, которому выпишут штраф за плевок в общественном месте, зафиксированный на видео.

Как стало известно, ролик опубликовали в соцсети «ВКонтакте». После привлечения к административной ответственности россиянину придется выплатить штраф в размере полутора тысяч рублей.

Кадры, о которых идет речь, были опубликованы в паблике «Ярославль LIVE» 15 октября. На них видно, как россиянин плюет в объектив камеры видеонаблюдения, показывает средний палец и что-то говорит.

Ранее стало известно, что Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. До 7 сентября нарушители получали только предупреждения, отметили в источнике.