В России впервые за 3 года снизили ключевую ставку

Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 20 пунктов.

Сегодня, 6 июня, Банк России понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Как указали в ЦБ, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, несмотря на то, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сообщили в Центробанке.

Ключевая ставка на уровне 20% будет установлена с 9 июня. До этого длительное время ключевая ставка удерживалась на уровне 21%, при этом последние три года ЦБ неуклонно повышал ее. Следующее заседание по вопросу об уровне ключевой ставки запланировано на 25 июня 2025 года.