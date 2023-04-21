В России вступил в действие стандарт «все включено» для отелей

Отели могут присоединиться к стандартам «все включено» и «ультра все включено» на добровольной основе.

Стандарт оказания гостиничных услуг «все включено» и «ультра все включено» вступил в действие в России. Отели могут присоединиться к нему на добровольной основе. Об этом сообщает ТАСС.

Документ содержит требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг и услуг водно-развлекательного комплекса — бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток.

Например, в российских отелях, работающих по системе «все включено», должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин алкогольные напитки отечественного производства. Если отель работает по системе «ультра все включено», то его гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя как локального, так и импортного производства, и не менее семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков сообщал, что соответствовать стандарту смогут около 15% российских гостиниц. По его словам, такой формат работы характерен в основном для курортных отелей.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что введение стандарта позволит повысить уровень качества услуг отелей и увеличит заинтересованность в российских туристических продуктах.

Стандарт утвердили в январе 2023 года. Он разработан в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».