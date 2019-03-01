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Новости. Общество
21:05, 01 Марта 2019
фото: ТАСС / Артем Геодакян

В России вступила в силу цифровая маркировка сигарет

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Покупатель сможет проверить сигареты на подлинность, просто отсканировав код через мобильное приложение.

На каждую упаковку будет наноситься цифровой Data Matrix код, похожий на QR-код.

В нем будет содержаться информация о производителе и движении товара от завода до магазина. Также сам покупатель сможет проверить сигареты на подлинность, просто отсканировав код через мобильное приложение, пишет "РИА Новости". 
 
Сейчас в системе зарегистрировались уже 15 производителей, выпускающих 99% продукции, 29 оптовиков и более двух тысяч организаций розничной торговли. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) ожидают, что число торговых точек увеличится до 280 тысяч.
 
Отмечается, что цель нововведения – повысить прозрачность рынка и сократить долю контрафакта.

В ЦРПТ уточнили, что массово продукция с такой маркировкой начнет появляться на прилавках лишь через четыре месяца.

В июле этого года в России также начнут маркировать обувь, в декабре – духи, фотоаппараты, шины и ряд товаров легкой промышленности: пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.
 
До 2024-го предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

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