В России вступили в силу новые законы о социальной поддержке

Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30
Сегодня 08:20 Общество
С 1 января 2026 года в России начали действовать новые законы о социальной поддержке семей с детьми.

фото: © Столица на Онего

Основные изменения касаются многодетных семей и женщин, получивших звание «Мать-героиня».

От налога освободят выплаты работникам по случаю рождения ребенка в размере до 1 миллиона рублей. Раньше этот необлагаемый лимит составлял всего 50 тысяч рублей. Как пояснила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, это одна из мер, «которые направлены на усиление социальной защиты многодетных семей».

Также для родителей многодетных семей изменили методику расчета страхового стажа. Теперь периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет будут полностью суммироваться без ограничений, что в будущем приведет к увеличению пенсии.

Новые меры поддержки получат женщины со званием «Мать-героиня» (за воспитание более 10 детей). С 1 января им назначается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, которое приравнивается к выплате Героям Труда РФ. Его размер превышает 72 тысячи рублей и будет ежегодно индексироваться. 

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года в России вступают в силу масштабные социальные изменения, которые затронут доходы миллионов граждан.

 

