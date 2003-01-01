В России вступили в силу новые законы о социальной поддержке

С 1 января 2026 года в России начали действовать новые законы о социальной поддержке семей с детьми.

Основные изменения касаются многодетных семей и женщин, получивших звание «Мать-героиня».

От налога освободят выплаты работникам по случаю рождения ребенка в размере до 1 миллиона рублей. Раньше этот необлагаемый лимит составлял всего 50 тысяч рублей. Как пояснила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, это одна из мер, «которые направлены на усиление социальной защиты многодетных семей».

Также для родителей многодетных семей изменили методику расчета страхового стажа. Теперь периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет будут полностью суммироваться без ограничений, что в будущем приведет к увеличению пенсии.

Новые меры поддержки получат женщины со званием «Мать-героиня» (за воспитание более 10 детей). С 1 января им назначается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, которое приравнивается к выплате Героям Труда РФ. Его размер превышает 72 тысячи рублей и будет ежегодно индексироваться.

