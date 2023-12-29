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В России введены новые штрафы для владельцев недвижимости

Новости. Общество
22:00, 03 Января 2024
фото: © depositphotos

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С начала года вступил в силу закон, который вводит ряд новых наказаний за нарушения.

С начала 2024 года вступили в силу нововведения для владельцев недвижимости. Закон, который вводит наказания за ряд нарушений, опубликован на официальном портале Госдумы. Об этом сообщает Лента.ру.

С 1 января истекает срок моратория на штрафные санкции к поставщикам электроэнергии и сетевых организаций, если те не исполняют обязанности по установке умных счетчиков. За отсутствие устройства, его выход из строя, конец срока эксплуатации грозят штрафы от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 — для организаций.

Также с начала года жители Москвы больше не смогут узаконить уже выполненную перепланировку в квартире. Их ждут штрафы от 2 до 2,5 тысячи рублей для частных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Также владельцы недвижимости будут обязаны узаконить перепланировку или вернуть все в исходное состояние.

Кроме того, в следующем году увеличатся штрафы за нарушение пожарной безопасности. С Нового года их размер вырастет до 5-15 тысяч рублей. Собственники будут обязаны следить за исправностью противопожарного оборудования, пожарной сигнализации, систем оповещения и путей эвакуации.

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