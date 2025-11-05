В России введут особые сим-карты для детей

Министр цифрового развития России Максут Шадаев объявил о планах по введению в стране специальных сим-карт для детей.
Они будут оформляться только с согласия родителей и позволят взрослым отслеживать местоположение ребенка без необходимости подачи официального заявления или судебного решения.
Новые сим-карты также помогут ограничить доступ детей к нежелательному контенту и некоторым сервисам, например, к социальным сетям. Инициатива направлена на повышение безопасности детей в интернете и защиту от мошенников.
Кроме того, аналогичную возможность хотят предоставить пожилым людям. Они смогут через портал «Госуслуги» назначить доверенное лицо для доступа к своим геоданным.
Идея детских сим-карт обсуждалась с августа 2025 года, а теперь ее поддержали в Общественной палате. Законодатели готовы оперативно внести необходимые поправки в законы для реализации этого проекта.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, детские сим-карты должны способствовать защите ребенка от действий мошенников. Он привел данные МВД, согласно которым за последние два года количество несовершеннолетних, пострадавших от телефонных и интернет-мошенников, увеличилось на 30%. Если в 2023 году жертвами таких преступлений стали почти 3,8 тысячи детей, то в 2025 году от действий афестов пострадали уже около 5 тысяч несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести именной лекарственный сертификат.