В России ввели бесплатные генетические тесты для будущих родителей

Пары, планирующие беременность, смогут бесплатно проходить тестирование на наличие наследственных заболеваний.
С 2026 года генетическое тестирование, позволяющее выявлять наличие у будущих родителей наследственные патологии, включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.
— Преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания (ПГТ-М) и/или на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) проводится в программах вспомогательных репродуктивных технологий, и их рекомендовано назначать пациентам, имеющим высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями (носителям генных мутаций, вызывающих моногенные заболевания, и носителям хромосомных аномалий). С 2026 года ПГТ-М и ПГТ-СП включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, — рассказала эксперт.
Россияне, у которых по итогам обследования будут выявлены генетические заболевания, смогут получить медпомощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Ранее в правительстве РФ предложили разработать и внедрить программу молекулярно-генетического скрининга граждан, планирующих беременность. Ответственным за реализацию этой инициативы назначено федеральное Министерство здравоохранения. В текущем году ведомство должно будет подготовить предложения для расширения неонатального скрининга в стране и предоставить итоговый отчёт перед кабмином.
Напомним, с 1 января 2023 года для новорождённых детей в Карелии проводится неонатальный скрининг на выявление 36 генетических заболеваний. Младенцы обследуются в лаборатории медико-генетической консультации Республиканской больницы имени В. А. Баранова и Санкт-Петербургском диагностическом (медико-генетическом) центре.