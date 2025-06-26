В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме

Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной, говорится в ГОСТе.

С 1 июля в России вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме, пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

«Школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть таким, чтобы школьникам было удобно сидеть в этой одежде и двигаться. Также форма должна носить светский характер, быть эстетичной и не должна содержать запрещенную символику», — говорится в документе.

Новый ГОСТ также рекомендует размещать на школьной форме государственную и патриотическую символику. В тексте документа отмечается, что ГОСТ с требованиями к школьной одежде вводится впервые.

Напомним, в сентябре 2024 года стало известно, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму. Отмечалось, что среди требований к одежде - воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов, этот показатель указывает на степень аллергенности изделия. Также эксперты уверены: одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию, а ее материалы — устойчивыми к окрашиванию, плюс размер формы не может меняться после пяти стирок.