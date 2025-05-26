В России ввели крупные штрафы за продажу энергетиков детям

Юрлица могут получить полумиллионные штрафы.

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает серьезные штрафы за продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь за нарушение гражданам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей Компании могут получить штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Продавцы теперь обязаны проверять возраст покупателей энергетиков, для чего можно использовать приложение «Госуслуги Биометрия».

Как пояснили в Госдуме, этот закон продолжает работу по защите здоровья детей. В марте вступил в силу запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, но тогда не был установлен размер штрафов для нарушителей.

Напомним, в январе этого года Госдума усилила ответственность за продажу табака и вейпов несовершеннолетним. Установлены штрафы от 10 тысяч рублей до 2 миллионов. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционный законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них до конца текущей сессии Госдумы.