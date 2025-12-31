РЕКЛАМА
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
В новогоднюю ночь в Петрозаводске родился первый малыш 2026-го года

15:02

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, как избежать отравления на новогодних каникулах

14:01

Карельские спасатели отправились в Новгородскую область, где без света остались тысячи человек

12:58

В Петрозаводске в новогоднюю ночь горела квартира на Древлянке

11:31

В ЕДДС Петрозаводска за сутки поступило 407 обращений

11:15

В России ввели новые дорожные знаки и сузили парковочные места

10:41

В России с 1 января вырос МРОТ

10:05

Пожарные спасли жилой дом в карельской деревне Педасельга

09:31

Пенсии, оплата труда, пособия: что изменится для россиян с 1 января 2026 года

09:00

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 31 декабря

22:20

Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Новым годом и рассказал, какое желание загадал

19:05

Чем удивит «Столица на Онего» в новом году и на каникулах

18:00

Десятки рейсов задержали в Пулково из-за непогоды

17:33

Морозы до минус 26 градусов ударят в Карелии 1 января

16:52

Квартира загорелась в жилом доме в городе Сортавала

16:08

Карельский Дед Мороз вошёл в десятку самых популярных сказочных персонажей России

15:34

В Калевале простились с погибшим на СВО Анатолием Дроковым

14:52

Жителям Карелии в преддверии праздников напомнили важные номера оперативных служб

14:23

«Не верится, что Олежека больше нет»: в ходе СВО погиб житель Олонца Олег Волонен

14:01

Полицейские в Карелии спасли заблудившегося в лесу охотника от волков

13:28

Стало известно, сколько детей родилось в Карелии в 2025-м году

12:57

В парке «Аурайоки» в Приладожье установили камеры и дополнительные поручни

12:34

Два человека погибли в страшном пожаре в Карелии

12:06

Игорь Зубарев пожелал жителям Карелии на Новый год исполнения всех желаний

11:57

Элиссан Шандалович: «Пусть новый 2026 год будет богат на добрые события»

11:38

Россиянам напомнили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте

11:22

В новогоднюю ночь на Земле ожидаются полярные сияния

10:52

Более 230 снегоуборочных машин будет работать на региональных дорогах Карелии в новогодние праздники

10:32

Путин запретил продавать вейпы и сигареты на остановках

10:12

Вертолетный рейс до Сенной губы отменен 31 декабря из-за непогоды

10:00

Новогоднюю программу «Каникулы у елки» открыли в Петрозаводске

09:51

Итоги года: как гражданские активисты и эксперты спасают мозаику «Калевала» в Питкяранте

09:31

В Петрозаводске ввели дневной запрет для большегрузов на улице Университетской

09:00

Автомобиль съехал в кювет на трассе в Пряжинском районе

08:29

На 102-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска Октябрина Леонова

08:01

Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в двух посёлках Пудожского района

07:32

Десять больших и экологичных автобусов выйдут на маршруты Петрозаводска

00:14
С 1 января 2026 года в России вступил в силу обновленный государственный стандарт, в котором есть несколько важных изменений для водителей.

фото: © Росстандарт

Главные нововведения касаются новых дорожных знаков и уменьшения размеров парковочных мест.

Одно из самых заметных изменений — парковочные места, расположенные вдоль края дороги, стали уже на 25 сантиметров. Теперь их стандартный размер составляет 2,25 метра в ширину и 6,5 метров в длину. По мнению экспертов, это может создать сложности для некоторых водителей при парковке, но зато позволит организовать больше машиномест, особенно на узких улицах с односторонним движением.

Для повышения безопасности пешеходов вводится новый дорожный знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1). Он будет предупреждать водителей о возможном появлении на дороге людей с нарушениями слуха, которые не могут ориентироваться по звуку.

Еще одно нововведение — вертикальный знак «Стоп-линия». Его будут устанавливать в тех местах, где нанесенная на асфальт разметка может быть плохо видна из-за погодных условий. За нарушение требований этого знака, как и за пересечение нарисованной стоп-линии, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.

Также появился новый комбинированный знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он призван заменить два знака — «Лежачий полицейский» и «Ограничение скорости» — и тем самым уменьшить количество знаков на дорогах.

Вводится знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» (табличка 8.16.2), где будут изображены дождевое облако и снежинка
Кроме того, теперь на некоторых знаках будут указывать период их действия вплоть до месяцев. Например, сезонные ограничения могут ввести в зимние месяцы.

Ранее мы рассказывали, как изменился МРОТ с 1 января. 

