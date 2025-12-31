В России ввели новые дорожные знаки и сузили парковочные места

С 1 января 2026 года в России вступил в силу обновленный государственный стандарт, в котором есть несколько важных изменений для водителей.

Главные нововведения касаются новых дорожных знаков и уменьшения размеров парковочных мест.

Одно из самых заметных изменений — парковочные места, расположенные вдоль края дороги, стали уже на 25 сантиметров. Теперь их стандартный размер составляет 2,25 метра в ширину и 6,5 метров в длину. По мнению экспертов, это может создать сложности для некоторых водителей при парковке, но зато позволит организовать больше машиномест, особенно на узких улицах с односторонним движением.

Для повышения безопасности пешеходов вводится новый дорожный знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1). Он будет предупреждать водителей о возможном появлении на дороге людей с нарушениями слуха, которые не могут ориентироваться по звуку.

Еще одно нововведение — вертикальный знак «Стоп-линия». Его будут устанавливать в тех местах, где нанесенная на асфальт разметка может быть плохо видна из-за погодных условий. За нарушение требований этого знака, как и за пересечение нарисованной стоп-линии, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.

Также появился новый комбинированный знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он призван заменить два знака — «Лежачий полицейский» и «Ограничение скорости» — и тем самым уменьшить количество знаков на дорогах.

Вводится знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» (табличка 8.16.2), где будут изображены дождевое облако и снежинка

Кроме того, теперь на некоторых знаках будут указывать период их действия вплоть до месяцев. Например, сезонные ограничения могут ввести в зимние месяцы.

Ранее мы рассказывали, как изменился МРОТ с 1 января.