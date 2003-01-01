В России ввели штрафы за передачу сим-карт третьим лицам

За передачу сим-карты посторонним ввели внушительные штрафы.

С 1 сентября 2025 года в России начинает действовать новый закон, запрещающий передавать сим-карты третьим лицам. За нарушение предусмотрены штрафы. Для граждан они составят от 30 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Закон не запрещает покупать сим-карты близким родственникам: супругам, детям, родителям, братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам и внукам. Также разрешается кратковременная передача телефона друзьям для звонка или использования интернета в личных целях.

Исключение сделано для сотрудников государственных органов и экстренных служб — им можно передавать сим-карты для оперативных звонков. Новые правила направлены на борьбу с мошенниками, которые часто используют номера, оформленные на подставных лиц.