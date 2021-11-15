В России ввели уголовную ответственность за распространение ложных сведений о ветеранах ВОВ

Изменения внесены в статью уголовного кодекса, регламентирующую ответственность за реабилитацию нацизма.

Как сообщили в прокуратре Карелии, внесены изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса РФ, регламентирующую ответственность за реабилитацию нацизма. Ответственность теперь наступает также за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.

При этом наказание по данной статье ужесточается. Так, за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны предусмотрен штраф в размере до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет. В некоторых случаях виновному могут грозить принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.