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В России ввели уголовную ответственность за распространение ложных сведений о ветеранах ВОВ

Новости. Общество
18:40, 13 Декабря 2021
фото: © АГН «Москва»

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Изменения внесены в статью уголовного кодекса, регламентирующую ответственность за реабилитацию нацизма.

Как сообщили в прокуратре Карелии, внесены изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса РФ, регламентирующую ответственность за реабилитацию нацизма. Ответственность теперь наступает также за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.

При этом наказание по данной статье ужесточается. Так, за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны предусмотрен штраф в размере до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет. В некоторых случаях виновному могут грозить принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Комментарии

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goo
2021-12-13 21:58:46
Насчет "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны" необходимо уточнить, какие именно утверждения по мнению законодателей ложные, а какие - истинная правда.
User
2021-12-13 20:53:49
Соловьева привлекут за его сравнения Адика с Навальным? (вопрос риторический)
кир
2021-12-13 22:13:27
User, тебя не привлекут за распространение лживых слухов? Опять дежуришь, бедолага. :)
Leopol'd
2021-12-13 20:01:44
Последовательно система работает.
Одного из исследователей "закрыли", Мемориал прикрывают и т.д. Т.е. тех, чьи исследования и выводы не совпадают с линией партии убрали с арены. "Выверенные" специалисты из РГО и казачьих "исследователей" сделали нужные выводы. Теперь остается только признать их единственно верными и назначить наказание за несогласие.
кир
2021-12-13 20:38:02
Leo, какой ты политик? Он бездарь, - сказал кот и рассмеялся.
Кот кира
2021-12-13 18:51:03
Решение правильное,но у нас ,наверняка ,будут искажения и подставы, тут по другому не смогут, дай Бог ,чтобы ошибся ..ветеранов то
ВОВ совсем мало осталось и их надо беречь...
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