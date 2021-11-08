В России вводят новые сертификаты о вакцинации

В России с 8 ноября изменят форму сертификата о вакцинации от коронавируса.

В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации и перенесенном коронавирусе. Приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе будут указаны основные данные об обладателе, прививке, ревакцинации, наличии противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19; также предусмотрено место для QR-кода.

Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Прежние сертификаты переведут в новый вид автоматически, это произойдет до 1 марта.

Документ можно будет получить и в бумажном варианте.