В России вводятся новые правила продажи лекарств в аптеках

С 1 марта на рецептах врачи будут указывать срок действия документа и его степень срочности.

О новых правилах продажи лекарственных средств в аптеках пишет 47news со ссылкой на «Российскую газету».

Так, с 1 марта на рецептах врачи будут указывать срок действия документа и его степень срочности. Например, рецепт с пометкой «statim» (немедленно) должен будет обслуживается в течение одного рабочего дня с момента обращения пациента в аптеку, а с пометкой «cito» (срочно) — в течение двух рабочих дней.

Рецепт на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, обслуживается в течение пяти рабочих дней, остальные — от 7 до 10 рабочих дней.

При этом аптеки не будут отпускать лекарства по рецептам с истекшим сроком годности. Исключение — рецепты, которые находились на отсроченном обслуживании. В таком случае документ не нужно переоформлять, он автоматически продлится на 90 дней.

Предусмотрена возможность отпуска рецептурных лекарств по доверенности для инкурабельных больных (стадия заболевания, которая означает отказ от специального лечения в пользу паллиативной помощи). Кроме того, запрещается выдача антидепрессантов, снотворных, седативных и антипсихотропных средств по рецептам ветеринарных клиник.