В России выбрали символ для новой банкноты

Новая купюра в 1000 рублей через некоторое время появится в России.

Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец землевладельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу стали лидерами в завершившемся голосовании за выбор символов для новой тысячерублевой купюры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Банка России.

Следом за тройкой лидеров расположились памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета и Жигулевская ГЭС на реке Волге.

В ходе презентации итогов голосования глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что финальное число символов, которые попадут на новую банкноту, и их расположение определят художники ЦБ и Гознака

«Для нас самым главным было услышать мнение людей, что они хотят видеть на банкноте, был живой интерес около 700 тыс. человек по всей стране проголосовали. И я благодарна всем, кто высказал свое мнение, и надо сказать, что предпочтения наших граждан во многом совпали с оценками экспертов, которые отбирали символы для голосования», — сказала Набиуллина.