В России выбрали слово года

Портал «Грамота.ру» подвел итоги ежегодной акции и назвал главное слово 2025 года. Им стало слово «зумер», обозначающее представителя поколения, родившегося в 2000-х годах.
Победителя определяли 469 филологов из разных городов России. Эксперты выбрали «зумер» абсолютным победителем — за него проголосовали 42% участников. Второе место заняло слово «выгорание» (38%), третье — «ред-флаг» (37%). Всего в шорт-лист претендентов на звание слова года вошли 12 новых слов, которые активно использовались в этом году.
Как пояснила заместитель директора Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева, слово «зумер» стало победителем не случайно. Оно уже давно известно, но в 2025 году расширило свое значение и превратилось в символический ярлык для молодого поколения.
— Мы наблюдаем рефлексию общества, попытки понять поколенческие черты, поэтому слово «зумер» связано с целым рядом новых слов и понятий. Кажется, нас зацепило не столько слово, сколько явление: зумеры обращают на себя внимание, многое в их поведении шокирует старших, и мы через них осознаем новые проблемы, связанные с картиной мира молодого поколения, — отметила Марина Приемышева.
Все слова из шорт-листа, включая победителя, получат полноценное лингвистическое описание и будут добавлены в цифровой словарь «Лексикон» портала «Грамота.ру». Это поможет носителям языка быстрее узнать точное значение новых слов и правила их использования.
Отбор слов года проходит в несколько этапов. Сначала эксперты и пользователи портала выявляют новые слова, которые активно используются, но еще не попали в словари. Затем эти слова оценивают по 11 параметрам, включая динамику использования и частоту запросов на самом портале. Такой подход позволяет отсеивать слова-однодневки и выбирать те, что с высокой вероятностью закрепятся в языке надолго.
Грамота проводит собственную акцию «Слово года» с 2023 года. В 2024 году словом года портал назвал «вайб», в 2023-м — «нейросеть». Ранее в Институте Пушкина назвали претендента на самое длинное слово в русском языке.