В России выявили второй случай лихорадки чикунгунья

Заболел родственник первого зараженного.

В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил Роспотребнадзор.

Все заболевшие — члены одной семьи, которые вместе отдыхали на Шри-Ланке. Как мы писали ранее, первого пациента госпитализировали вчера с подозрением на лихорадку денге, но анализы показали вирус чикунгунья. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, последнюю вспышку лихорадки чикунгунья зафиксировали в китайской провинции Гуандун. Для контроля ситуации на границе продолжает работать система «Периметр», которая выявляет прибывающих с признаками инфекционных заболеваний.

Как ранее объяснили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, распространение этого заболевания в республике маловероятно, поскольку здесь отсутствуют инфицированные комары-переносчики, обитающие на территории Африки, Юго-Восточной Азии и стран Карибского бассейна.

Лихорадка чикунгунья — вирусное заболевание, которое передается через укусы комаров. От человека к человеку оно не передается. В настоящее время вспышка этой болезни зафиксирована в китайской провинции Гуандун.