В России выявлено около 18 тысяч случаев заболевания коронавирусом за сутки

Всего с начала пандемии зарегистрировано около 7 миллионов случаев заболевания COVID-19 во всех регионах страны, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки в России выявлено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 366 (7,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрированы 6 918 965 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 181 054.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 624 человека.

За прошедшие сутки скончались 795 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 183 224.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 178,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 265 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 31 августа остаются 1 237 319 человек.