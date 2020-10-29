В России выявлены рекордные 18 238 инфицированных коронавирусом за сутки

Общее число заболевших COVID-19 в России на 30 октября составляет 1 599 976 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 283 человека, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего заболевших COVID-19 в России - 1 599 976 человек.

Выздоровели за время пандемии 1 200 560 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлением 14 519 человек.

Летальных случаев за все время: 27 656, за последние сутки умерло 355 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 59,8 млн тестов на коронавирус, за сутки - 582 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 октября остаются 380 224 человека.