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В России выявлены рекордные 18 238 инфицированных коронавирусом за сутки

Новости. Общество
11:02, 30 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Общее число заболевших COVID-19 в России на 30 октября составляет 1 599 976 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 283 человека, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего заболевших COVID-19 в России - 1 599 976 человек.

Выздоровели за время пандемии 1 200 560 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлением 14 519 человек.

Летальных случаев за все время: 27 656, за последние сутки умерло 355 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 59,8 млн тестов на коронавирус, за сутки - 582 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 октября остаются 380 224 человека.

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Комментарии

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кир
2020-10-30 11:29:19
Заноза со скидками где? :)
zanoza
2020-10-30 12:33:33
кир, соскучился? :)
кир
2020-10-30 12:58:38
zanoza, а как же. :)
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