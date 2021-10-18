Реклама

В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

Новости. Общество
22:00, 18 Октября 2021
фото: © Максим Судаков / ТАСС

Новости партнеров

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 31 282 рублей с февраля 2022 года.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов». Об этом информирует РИА Новости.

Сейчас он составляет 29,6 тысячи рублей. Для расширения выплаты из бюджета выделят 169,5 миллиарда рублей.

Кроме того, с 1 февраля 2022-го проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8 процента. Таким образом, оно составит 19 981 рубль.

Пособие по уходу за ребенком — финансовая выплата из федерального и регионального бюджетов на основании поданных в госорган документов о беременности, рождении или усыновлении. Выплачивается ежемесячно до исполнения ребенку полутора лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии

Аналитика

Сегодня 14:42
Капитал
Микрозаймы стали более доступными для предпринимателей и самозанятых в Карелии
Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) утвердил изменения в правилах предоставления микрозаймов.
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Сегодня 14:10
«Это вопрос выживания» 4
Сегодня 13:10
«Можно остаться и без селедки, и без коллективного иммунитета» 6
Сегодня 12:40
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 7
15.10.2021 09:23
Вся аналитика

Чтиво

15.10.2021 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 19
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»