В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 31 282 рублей с февраля 2022 года.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов». Об этом информирует РИА Новости.

Сейчас он составляет 29,6 тысячи рублей. Для расширения выплаты из бюджета выделят 169,5 миллиарда рублей.

Кроме того, с 1 февраля 2022-го проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8 процента. Таким образом, оно составит 19 981 рубль.

Пособие по уходу за ребенком — финансовая выплата из федерального и регионального бюджетов на основании поданных в госорган документов о беременности, рождении или усыновлении. Выплачивается ежемесячно до исполнения ребенку полутора лет.