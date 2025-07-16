В России выросли госпошлины для иностранцев

Миграционная служба назвала 5 услуг для иностранцев с повышенными госпошлинами.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, об увеличении размера госпошлин за оказание услуг иностранным гражданам, находящимся в Российской Федерации, об этом сообщили в Миграционной службе.
В список услуг вошли:
регистрация по месту жительства;
совершение регистрационных действий, связанных с транспортными средствами.
Помимо этого вводится ряд госпошлин за оказание следующих государственных услуг:
постановка иностранного гражданина на учёт по месту пребывания;
выдача иностранному гражданину патента на работу;
продление иностранному гражданину срока временного пребывания в Российской Федерации.
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