В России выросли госпошлины для иностранцев

Миграционная служба назвала 5 услуг для иностранцев с повышенными госпошлинами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, об увеличении размера госпошлин за оказание услуг иностранным гражданам, находящимся в Российской Федерации, об этом сообщили в Миграционной службе.



В список услуг вошли:



регистрация по месту жительства;



совершение регистрационных действий, связанных с транспортными средствами.

Помимо этого вводится ряд госпошлин за оказание следующих государственных услуг:

постановка иностранного гражданина на учёт по месту пребывания;

выдача иностранному гражданину патента на работу;

продление иностранному гражданину срока временного пребывания в Российской Федерации.