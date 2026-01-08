В России выросли штрафы за перевозку детей без автокресел

9 января Путин подписал закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел в России.
Текст документа был опубликован на портале правовых актов 29 декабря
Поправки были внесены в ч. 3 ст. 12.23 КоАП. Максимальный штраф для водителей повышен до 5 тыс. руб., для должностных лиц он установлен в размере от 25 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Для самозанятых водителей такси штраф приравнен к уровню для должностных лиц и составит 50 тыс. руб.
Ранее штрафы составляли 3 тыс. руб. для водителей, 25 тыс. руб. для должностных лиц и 100 тыс. руб. для юридических лиц.
Закон, согласно установленному регламенту, вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, если не был установлен другой срок.
Ранее суд в Карелии оштрафовал водителя на 250 тысяч рублей, лишил прав и конфисковал автомобиль.