В России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста

Число работников пенсионного и предпенсионного возраста в РФ выросло на 30%.
Данные за восемь месяцев этого года в сравнении с таким же периодом 2024 года есть в исследовании hh.ru и негосударственного пенсионного фонда «Эволюция», пишет РИА Новости.
— За восемь месяцев 2025 года количество сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста в России увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наблюдается тенденция, когда старшие поколения уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности, — рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Она уточнила, что в таких условиях работодатели стараются привлекать молодежь и удерживать опытные кадры, поэтому внедряют программы поддержки — от расширенного ДМС до корпоративных пенсионных программ (КПП).
— Интерес к корпоративным пенсионным программам проявляют все больше работодателей, что подтверждают наши исследования, — рассказала Генеральный директор НПФ Эволюция Елена Тетюнина.
Расширенный социальный пакет с корпоративной пенсионной программой чаще всего предлагают финансовые компании (17 тысяч вакансий). За ними идут работодатели из нефтегазовой отрасли (3 тысячи вакансий), компании, связанные с перевозками и логистикой (одна тысяча вакансий). Корпоративные программы сегодня наиболее внедрены в компаниях численностью от 100 до 500 человек. Сегодня это эффективный и выгодный инструмент для долгосрочной мотивации персонала.
