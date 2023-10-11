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В России взлетела цена на качественные зимние шины

Новости. Экономика
20:30, 12 Октября 2023
фото: Freepik

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По словам эксперта, европейские и японские зимние шины подорожали в два раза.

Европейские и японские шины еще можно найти на российском рынке, но за двойную цену, заявил генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в беседе с информационным агентством «Национальная Служба Новостей». При этом он отметил, что подорожали даже китайские модели, к качеству которых пока есть вопросы.

Ранее сообщалось, что средний чек на зимние шины в России осенью оказался на 8% выше, чем в 2022 году, и составил 6070 рублей за штуку. При этом в Москве стоимость шин выросла на 12%, до 6337 рублей.

«Резина подорожала значительно, на 8-12% подорожали именно китайские модели шин. Качественные европейские и японские массово ушли с рынка. Если они и продаются, то цена выросла в два раза. Ассортимент значительно уменьшился, кто-то европейские еще возит, но очень дорого», — рассказал он.

По его словам, многие китайские шины только недавно зашли в Россию, даже эксперты рынка не могут проанализировать их качество и надежность.

«Есть предложение азиатских брендов, но о том, насколько они хорошие или нехорошие, еще нет информации. Рейтингов от автомобильной прессы даже еще нет. Многие бренды китайские только пришли. К внешним параметрам нет никаких вопросов, но о качестве можно будет судить только по опыту. Будет ли машина плохо тормозить, например, плохо управляться? Большинство людей шины покупают по рейтингу. То есть, цена даже второстепенна, потому что зимние шины обеспечивают адекватную управляемость и устойчивость. Мы не знаем ничего о китайских шинах, машина может себя вести непредсказуемо», — резюмировал он.

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