В России за 24 часа заразились коронавирусом более 6 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 6 109 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил в оперштабе РФ.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 771 546 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 550 344. За прошедшие сутки выздоровели 3 481 человек.

Летальных случаев за все время: 12 342. За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 24,9 млн тестов на коронавирус. За последние сутки выполнено 314 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 июля остаются 273 737 человек.