В России за год уменьшилось количество пожаров

За аналогичный период прошлого года службы зафиксировали 6,2 тысячи лесных пожаров.

В России с прошлого года уменьшилось количество пожаров, несмотря на раннее наступление пожароопасного сезона. В пресс-службе Рослесхоза рассказали, что с начала этого года в лесах зафиксировали 4,9 тысячи пожаров, охвативших 3,9 тысячи гектаров.

За аналогичный период прошлого года службы зафиксировали 6,2 тысячи лесных пожаров, охвативших 6 тысяч гектаров. Как рассказал руководитель ведомства Иван Советников, в этом году пожароопасный сезон открылся почти на месяц раньше, чем в прошлом году.

– Сегодня показатели горимости ниже прошлогодних и среднепятилетних значений. Однако это не повод расслабляться. Сейчас мы проходим летний пик пожароопасного сезона. Сложная пожароопасная обстановка сохраняется на Дальнем Востоке и в Сибири. Высокие классы пожарной опасности прогнозируются в центральных и южных регионах страны. Поэтому важно усилить работу по тушению лесных пожаров, оперативно реагировать на очаги возгораний, – заключил Иван Советников.

На сегодняшний день в лесах 87 регионов России открыт пожароопасный сезон. В 57 субъектах действует особый противопожарный режим, на время которого ограничено пребывание людей в лесах, запрещено разведение костров, выжигание сухой травы.

– Рослесхоз совместно с Минприроды России, МЧС России, руководством регионов ежедневно координирует действия по тушению лесных пожаров. Для ликвидации возгораний были привлечены максимально возможные силы и средства. Проводились взрывные работы, искусственное вызывание осадков. В результате благодаря межведомственному взаимодействию и, конечно, каждодневной работе лесных пожарных, парашютистов-десантников, летчиков-наблюдателей, ситуацию удалось стабилизировать, – подчеркнул Иван Советников.