В России за минувшие сутки заболело коронавирусом 14 494 человека, а выздоровели 22 575 пациентов

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 14 494 случая COVID-19 в 85 регионах.

Общее число инфицированных коронавирусом на 10 февраля составляет 4 012 710 случаев.

Выздоровели 3 516 461 человек, за последние сутки выписано по выздоровлению 22 575 пациентов.

Летальных случаев за все время: 78 134, за последние 24 часа подтверждено 536 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 105,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 284 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 февраля остаются 643 514 человек.