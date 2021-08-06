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В России за последние сутки зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом

Новости. Общество
15:32, 07 Августа 2021
фото: © Станислав Красильников / ТАСС

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Всего в стране зарегистрировано 6 424 884 случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 22 320 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 876 (8,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 424 884 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 739 838.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 485 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 164 094. За прошедшие сутки скончались 793 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 168,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 525 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 августа остаются 1 259 103 человека.

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