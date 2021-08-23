В России за сутки более 18 тысяч человек заболели коронавирусом и столько же выздоровели

Число выписанных пациентов, переболевших COVID-19, превышает 6 миллионов человек, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки в России выявлено 18 833 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 463 (7,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрированы 6 785 374 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 053 503.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 636 человек.

За прошедшие сутки скончались 794 человека. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 177 614.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 175,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 294 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 августа остаются 1 256 298 человек.