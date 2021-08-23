Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

В России за сутки более 18 тысяч человек заболели коронавирусом и столько же выздоровели

Новости. Общество
11:54, 24 Августа 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Новости партнеров

Число выписанных пациентов, переболевших COVID-19, превышает 6 миллионов человек, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки в России выявлено 18 833 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 463 (7,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрированы 6 785 374 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 053 503.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 636 человек.

За прошедшие сутки скончались 794 человека. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 177 614.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 175,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 294 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 августа остаются 1 256 298 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»