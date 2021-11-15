В России за сутки коронавирус выявили у 32 974 человек

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано более девяти с половиной миллионов случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 32 974 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 232 (6,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 769 011 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 471 813.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 35 182 человека.

По данным на 3 декабря, за сутки в России подтверждено 1 215 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 280 072 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 декабря остаются 1 710 657 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 265 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрированы три смерти от ковида, выздоровел 221 человек.