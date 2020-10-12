В России за сутки умерли 244 пациента с COVID-19

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 13 868 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.



Общее число заболевших коронавирусом в России на 13 октября составило 1 326 178 человек.



Выздоровели 1 031 785 пациентов, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 7 550 человек.



Всего зарегистрировано 22 966 летальных исходов, за последние сутки скончались 244 человека.



По данным Роспотребнадзора, на 13 октября проведено более 51,3 млн тестов на коронавирус, за сутки - 172 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 октября остаются 271 195 человек.