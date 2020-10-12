890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего 6
12.10.2020 14:04
В Петрозаводске ищут родственников погибшего 71-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП 6
12.10.2020 14:37
Около 25 сотрудников БСМП Петрозаводска заразились коронавирусом 19
12.10.2020 16:41
Доступный туризм для старшего поколения – это не только поездка на дачу 3
12.10.2020 14:36
Послы нескольких стран прибыли в МИД России из-за дела карельского историка Дмитриева 17
12.10.2020 17:26

В России за сутки умерли 244 пациента с COVID-19

Новости. Общество
11:03, 13 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 13 868 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших коронавирусом в России на 13 октября составило 1 326 178 человек.

Выздоровели 1 031 785 пациентов, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 7 550 человек.

Всего зарегистрировано 22 966 летальных исходов, за последние сутки скончались 244 человека.

По данным Роспотребнадзора, на 13 октября проведено более 51,3 млн тестов на коронавирус, за сутки - 172 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 октября остаются 271 195 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-13 12:47:41
А заливали, что мол лечить научились.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
06.10.2020, 11:19
Подрядчиков, благоустраивающих лестничные спуски в Петрозаводске, вновь оштрафовали
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Аналитика

12.10.2020 14:36
Капитал
Доступный туризм для старшего поколения – это не только поездка на дачу 3
Карельским пенсионерам предлагают объединиться в клубы путешественников, чтобы посещать туристические достопримечательности республики и соседних регионов со скидкой.
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 5
09.10.2020 15:30
Как в Карелии делят транспортный пирог 1
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 9
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:55
Личное мнение
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась"
Депутат Петросовета, председатель постоянной комиссии горсовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Павел Сандберг высказал свое мнение о ситуации с общественным транспортом.
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 3
09.10.2020 14:16
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»