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В России за сутки умерло 147 больных коронавирусной инфекцией

Новости. Общество
11:43, 02 Июля 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 6 760 заболевших COVID-19, сообщили в оперштабе.

Общее число заболевших коронавирусом в России составило 661 165 человек.

Выздоровели 428 978 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 6 047 человек.

Летальных случаев за все время пандемии коронавируса в России зафиксировано 9 683. За последние сутки умерло 147 больных COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 20,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки 316 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 июля остаются 286 тысяч 647 человек.

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