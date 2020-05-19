В России за сутки выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом

На 20 мая в России зарегистрировано 308705 случая коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России выздоровели 9262 человека – это рекордное число за весь период пандемии коронавируса в стране. Всего выздоровели 85392, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

Число новых случаев COVID-19 увеличилось на 8764.

За последние сутки от вируса скончались 135 человек. Всего умерли 2972 зараженных.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 260 человек.