В России за сутки выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом

На 20 мая в России зарегистрировано 308705 случая коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в России выздоровели 9262 человека – это рекордное число за весь период пандемии коронавируса в стране. Всего выздоровели 85392, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".
Число новых случаев COVID-19 увеличилось на 8764.
За последние сутки от вируса скончались 135 человек. Всего умерли 2972 зараженных.
Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 260 человек.
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