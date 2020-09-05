В России заболеваемость коронавирусом за сутки сохраняется на отметке 5 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 5 195 человек, заболевших COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 1 025 505 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии коронавируса выписано по выздоровлению 840 949 пациентов, за прошедшие сутки выздоровели 2 823 человека.

Летальных исходов за все время: 17 820, за последние 24 часа подтвержден 61 летальный случай с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 38,4 млн тестов на коронавирус, за сутки - 333 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 сентября остаются 209 155 человек.