В России задержана ранее объявленная в розыск экс-замминистра просвещения

Экс-замминистра просвещения Марину Ракову задержали, она находится в Москве.

Полиция задержала экс-замминистра просвещения Марину Ракову, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУМВД России по Москве», — сказала собеседница агентства.

На прошлой неделе женщина стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором была гендиректором.

Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего». Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум «научным изысканиям» признаки фальсификации.

Дома и на работе у Раковой, которая в последнее время занимала пост вице-президента Сбербанка (с 4 октября она числится уволенной), прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день она не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась. После этого ее объявили в федеральный розыск.

Суд арестовал других фигурантов дела: управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака, руководителя дивизиона «Цифровые платформы образования» Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

Инкин ранее был директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба входят в ближайшее окружение Раковой, работали с ней, когда она была замминистра, а впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка.

По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.