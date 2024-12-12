В России зафиксировали рекордный рост цен

Инфляция в минувшем ноябре оказалась самой высокой за последние 22 года.

Как сообщают «Ведомости», в ноябре инфляция в России составила 1,43%, что почти вдвое выше октябрьского уровня (0,75%), следует из данных Росстата. Результат стал самым высоким для этого месяца за 22 года — последний раз такой рост цен в ноябре был в 2002 г. (тогда месячная инфляция составила 1,61%). В годовом выражении показатель ускорился до 8,88% после 8,54% в октябре. С исключением сезонности инфляция в ноябре была на уровне 1,2%, оценило Минэкономразвития.

Кроме того, Росстат обнародовал данные об инфляция за неделю с 3 по 9 декабря — она выросла на 0,48%, практически повторив рывок за предшествующий период с 26 ноября по 2 декабря (0,5%). Если брать в расчет только декабрь, то повышение за девять дней составило 0,62%.

Продовольственные товары подорожали за месяц на 2,33%. Цены на непродовольственные товары также в основном стремились вверх, но более скромными темпами — на 0,51%. Темпы роста цен в услугах составили 1,31% за месяц, а с исключенной сезонностью, по оценке Минэка, — 1,12%.

3 декабря зампред Банка России Алексей Заботкин говорил журналистам, что регулятор ждет по итогам 2024 г. инфляцию на уровне верхней границы или выше прогноза в 8–8,5%. Через неделю, 11 декабря, ЦБ обнародовал результаты макроэкономического опроса: аналитики, которые в нем участвуют, резко повысили свой прогноз на конец года с 7,7% в ноябрьской версии до 9,2% в декабрьской. Кроме того, они скорректировали оценки на 2025 г. — с 5,3% до 6%.

Более смелые ожидания у экспертов, опрошенных «Ведомостями». Например, директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА рассчитывает на 9,3–9,4% в конце 2024 г., а главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и главный экономист Bloomberg по России Александр Исаков сходятся на диапазоне 9,5–10%. Главный экономист ВТБ Родион Латыпов добавляет, что даже с поправкой на сезонность инфляционное давление остается очень высоким. «По нашим оценкам, текущие темпы в ноябре составили 15% в пересчете на год», — заключил он.