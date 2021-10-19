В России зафиксирован новый рекорд по умершим от ковида за сутки

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в стране от COVID-19 скончались 1035 человек.

За последние сутки в России выявлено 33 740 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 492 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 060 752 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 040 481.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 23 426 человек.

По данным на 19 октября, за сутки в России подтверждено 1015 летальных исходов от коронавируса — это рекордное число погибших с начала пандемии. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 225 325 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 октября остаются 1 706 328 человек.

Напомним, за сутки у более 326 жителя Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 247 пациента.