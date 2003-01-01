В России зафиксирован первый случай заражения лихорадкой чикунгунья

«Нулевым» пациентом стал мужчина, вернувшийся на Родину из азиатской страны.
В России впервые выявлен завозной случай тропической лихорадки чикунгунья, сообщили в Роспотребнадзоре.
— Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован с подозрением на лихорадку денге, однако результаты обследования показали положительный результат на вирус чикунгунья. (…) В настоящее время пациент находится в состоянии средней степени тяжести, — рассказали в ведомстве.
Инфекция не передаётся от человека к человеку. Как объяснили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, распространение этого заболевания в республике маловероятно, поскольку здесь отсутствуют инфицированные комары-переносчики, обитающие на территории Африки, Юго-Восточной Азии и стран Карибского бассейна.
Напомним, последнюю вспышку лихорадки чикунгунья зафиксировали в китайской провинции гуандун. В связи с этим на российско-китайской границе действует автоматизированная информационная система «Периметр», позволяющая своевременно выявлять путешественников с симптомами инфекционных заболеваний.