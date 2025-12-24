В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

Президент РФ Владимир Путин отметил высокую долю занятости среди экономически активного населения страны.
В 2025 году безработица в России достигла рекордно низких 2,2%, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики страны.
— Доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, а безработица снизилась до 2,2%. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица, — процитировали слова лидера в ТАСС.
Несмотря на более высокий уровень безработицы среди молодёжи, в этом направлении также имеются «положительные сдвиги» — доля нетрудоустроенных граждан до 34 лет продолжает снижаться и годом ранее составила 3,8%.
По словам главы государства, в настоящее время на рынке труда присутствует нехватка свободной рабочей силы и инженерных кадров.
— На одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий. Высоко востребованы конструкторы, технологи, проектировщики. В последние годы предпринят ряд серьёзных шагов для изменения ситуации. Эти меры отражены в нацпроекте «Кадры», «Молодёжь и дети» и других документах, — добавил Путин.