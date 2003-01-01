В России зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ

За минувшую неделю число инфицированных граждан достигло порядка 900 тысяч человек.

В России продолжает расти заболеваемость ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За минувшую неделю количество инфицированных граждан выросло почти на 30% и достигло более чем 899 тысяч человек.

— Такая динамика характерна для данного периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием организованных детских коллективов. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 16,5 млн граждан, — отметили в ведомстве.

Кроме того, по итогам 38-й недели специалисты выявили 14,8 тысяч случаев COVID-19. В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики, по возможности избегать места скопления людей и ограничить контакты при первых признаках недомогания.

Напомним, неделю назад, 16 сентября, число заболевших острыми респираторными инфекциями россиян не превышало 700 тысяч человек.