Рекордное число заражений COVID-19 за сутки зафиксировано в России – 29 350 случаев

За все время в стране зарегистрировано 2 877 727 случаев заражения COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 29 350 случаев COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 877 727 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 295 362 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 19 705 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 493 летальных исхода больных коронавирусом, за все время в стране зарегистрирована 51 351 смерть пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 86,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 437 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 декабря остаются 629 889 человек.