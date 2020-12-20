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Рекордное число заражений COVID-19 за сутки зафиксировано в России – 29 350 случаев

Новости. Общество
11:37, 21 Декабря 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За все время в стране зарегистрировано 2 877 727 случаев заражения COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 29 350 случаев COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 877 727 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 295 362 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 19 705 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 493 летальных исхода больных коронавирусом, за все время в стране зарегистрирована 51 351 смерть пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 86,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 437 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 декабря остаются 629 889 человек.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-21 12:28:52
Спадом пандемии даже и не пахнет, прилипла навсегда.
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