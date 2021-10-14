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В России зафиксировано рекордное число заражений ковидом за сутки

Новости. Общество
12:16, 14 Октября 2021
фото: © Владимир Гердо / ТАСС

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За минувшие сутки в России зафиксировано более 31 тысячи заражений COVID-19 за сутки — это рекордное число с начала пандемии.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 14 октября, за последние сутки в России выявлено 31 299 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 767 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 892 980 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 937 756.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 21 670 человек.

За этот же период в России подтверждено 986 летальных исходов с коронавирусом — это также новый рекорд. Всего с начала пандемии скончались 220 315 россиян с COVID-19.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 октября остаются 1 553 945 человек.

Напомним, за сутки у 282 жителей Карелии диагностирован коронавирус, зарегистрировано три смерти, выздоровели 229 пациентов.

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Комментарии

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Вася
2021-10-14 12:34:26
Например, в Германии (83 млн населения) за последнюю неделю число смертных случаев по причине ковида колеблется в диапазоне от 17 до 86 человек в сутки.
Русский
2021-10-14 12:39:51
Вася, там беженцев не учитывают.
комба
2021-10-14 12:18:02
И что? И ничего. Не нагнетайте истерику.
Гость
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