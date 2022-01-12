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В России зафиксировано рекордное суточное число заражений коронавирусом с начала года

Новости. Общество
12:46, 13 Января 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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За последние сутки в стране было выявлено 21 155 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 21 155 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 975 (14,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 723 305 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 784 348.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 25 984 человека.

По данным на 13 января, за сутки в России подтверждено 740 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 319 172 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 января остается 881 284 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 182 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 107 человек.

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