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В России закрываются магазины канцтоваров

Новости. Экономика
22:00, 08 Июня 2025
фото: Tim Gouw / Unsplash

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В стране наблюдается резкое сокращение числа магазинов канцтоваров.

В России наблюдается резкое сокращение числа магазинов канцтоваров, что связано с растущей конкуренцией со стороны маркетплейсов. За последний год в крупных городах, таких как Ростов-на-Дону и Омск, количество специализированных магазинов уменьшилось почти на четверть. Как подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Карты» по запросу «Ъ», к маю 2025 года общее число магазинов по продаже канцелярских товаров в стране снизилось на 5% год к году, составив 11,76 тыс. точек.

Согласно статистике «Яндекс Карт», в России закрылось более 630 профильных магазинов. В городах-миллионниках сокращение оказалось значительным — на 12,3% год к году. К середине мая в них насчитывается более 2,4 тыс. точек продаж канцтоваров, или 20% от общего числа в стране.

Наиболее заметное сокращение наблюдается в Омске (снижение на 26%, до 160 точек), Ростове-на-Дону (на 24%, до 107) и Нижнем Новгороде (на 20%, до 128). В Москве и Санкт-Петербурге количество магазинов также уменьшилось на 13% и 8% соответственно, составив 391 и 313 точек.

Ассоциация канцелярского рынка в августе прошлого года предупреждала о рисках закрытия тысяч магазинов из-за конкурентного преимущества онлайн-площадок. Участники рынка связывают это с возможностью маркетплейсов сокращать налогооблагаемые поступления и заменять штатных сотрудников самозанятыми, что создает дополнительные трудности для традиционных розничных продавцов.

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