В России запретили автоматически списывать деньги за продление подписки

Владимир Путин подписал закон о запрете списывать деньги за онлайн-подписки с отвязанных карт. .

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает сервисам автоматически списывать с карты деньги за онлайн-подписки, если человек удалил реквизиты из своего личного кабинета. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь после удаления карты пользователем платформа не сможет без согласия проводить платежи за продление подписки. Сервисам подписок придется пересматривать свои пользовательские соглашения и интерфейсы. Закон обязывает поставщиков услуг обеспечить возможность для отказа от подписки, в том числе в электронной форме.

При этом действие нового закона не распространяется на предоставление дополнительных услуг, связанных с мобильной связью.

При оплате услуг… исполнителю запрещено использовать для получения периодических платежей реквизиты банковского счета потребителя… которые потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от использования при расчетах с ним, — говорится в тексте закона.

Инициатива была разработана после многочисленных жалоб граждан на автоматическое продление подписок и сложности с их отменой. Новый закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

